الرئيس الغانم: سنتابع ملف الجنسية وهناك طلب آخر لبحث حالات التزوير وسأقدم ما لدي من معلومات

الرئيس مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:56 16/04/2017 حدث بتاريخ: 16:26 16/04/2017

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم اليوم طلبا باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور واحد مقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني، مشيرا إلى أنه تم التعامل لائحيا مع الاستجواب وفق المادة 135 وتم إبلاغ سمو الرئيس بالإستجواب وسيدرج على جدول أعمال جلسة 25 الجاري بعد البند المتعلق باستجواب سابق لرئيس الحكومة مقدم من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة.

وقال سيتم في الجلسة المقبلة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب الجديد ويحق لرئيس الوزراء تأجيل الإستجواب إذا رغب في ذلك طبقا للمادة 135 من اللائحة لعدم انقضاء المهلة المحددة لمناقشته مع توقيت الجلسة المقبلة.

وسئل عن إمكانية دمج الاستجوابين فأجاب أن هذا يعود إلى إجراءات لائحية معينة وتوافق في المحاور وبين المستجوبين ، مشيرا الي ان ماهو مطروح الان استجوابان لرئيس الحكومة علي جدول اعمال الجلسة المقبلة.

من جانب آخر شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة متابعة ما يثار حول تزوير الجناسي إلى النهاية ، معربا عن أمله في موافقة مجلس الأمة بالإجماع على طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في هذا الملف كي يتم تزويدها بعد ذلك بكل الحالات والمعلومات التي تم طرحها في جلسة المجلس السابقة.

واعرب الغانم عن شكرة وتقديره لاعضاء المجلس علي تفاعلهم مع ما تم طرحه في جلسة الثلاثاء الماضي، مؤكدا انه ومجموعه من النواب سيتابعون ما أثير في الجلسه حيث تم تقديم طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في ملف تزوير الجناسي مشددا علي ضرورة التوصل الي مفهوم ادق وأشمل لتواجد التزوير من عدمه وأن تكون هناك اجراءات حكومية حازمة وواضحة تجاه هذا الملف.

وكشف الغانم انه وبعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها سيتقدم ومجموعه من النواب بتشريعات تعالج هذا الموضوع لاسيما مع وجود زيادة غير طبيعيه تم التطرق اليها الجلسة الماضيه مؤكدا انه لايجزم بماهية ووضعية هذه الزيادة إلا ان هناك حالات تزوير واضحه عرضتها بالجلسة وساقدمها الي لجنة التحقيق في حال تم الموافقة علي تشكيلها ، موضحا أننا نسير في خطين متوازيين فنحن لا نقبل بالتزوير كما لا نقبل بوقوع الظلم علي اي كويتي.

وشدد الغانم علي ان الخطوة التالية التي تعقب انتهاء لجنة التحقيق من مهامها هي معالجة الخلل في هذا الملف والذي سنتابعه إلى نهايته، إذ لايمكن السكوت على استمرار هذا الوضع، وقال “أطمئن كل ابناء الشعب الكويتي بأن كل كويتي حقيقي من أبناء القبائل والحضر وكل الطوائف في البلاد لايرغب بالتزوير في الهوية الوطنية وسنظل مساندين بقوه لرفع الظلم عن اي كويتي في هذا الملف”.

وردا علي سؤال آخر، قال الغانم يجب ان تكون هناك اجراءات عديدة تصدر بشكل منظم عن طريق تشريعات ، مشددا علي قيام الحكومة بدورها فنحن لايمكن ان نحصر كل الاعداد كون هذا دور الحكومه وان كانت الحكومة غير قادرة علي ذلك بسبب نقص التشريعات فانا اثق بان عددا كبيرا من النواب سيتقدمون بتشريعات بعد انتهاء لجنة التحقيق من مهمتها.