عدد من النواب يتقدمون بطلب التحقيق فيما أثير بشأن وجود مئات الألاف من الجناسي المزورة

النائبوليد الطبطبائي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:07 13/04/2017 حدث بتاريخ: 15:07 13/04/2017

اعلن النائب د.وليد الطبطبائي عن تقدمه ومجموعه من النواب بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق فيما اثاره عدد من النواب في جلسة مجلس الامة خلال مناقشة تعديل قانون المحكمة الادارية بأن هناك الالاف ممن زوروا جناسيهم.

وقال الطبطبائي في تصريح صحفي اليوم في مجلس الأمة ، "للاسف تم رفض تعديلات قانون المحمكة الادارية من قبل الحكومة وعدد من الاعضاء المتعاونين مع الحكومة وفوتوا على دولة الكويت الفرص في مجال حقوق الانسان بعدم السماح بالتظلم من قرارات سحب او اسقاط الجنسية، موضحا ان تم تقديم طلب التحقيق بناء على ما اثير من معلومات تزوير في الجنسية في السنوات الاخيرة وان صحة هذه المعلومات فتعتبر جريمة بحق الوطن.

واضاف الطبطبائي ان بعض النواب في الجلسة السابق قالوا ان عدد الكويتيين زادوا في عامي 2014 و2015 الى مئات الالاف، وان هناك من قام باضافة اشخاص الى ملفه في الجنسية، موضحا ولابد لنا من ان نتحقق من هذه المعلومات ولايمكن ان تمر هذه المهعلومات دون التحقق منها، متسائلا: الى هذه الدرجة الاختراق في الجهات الحكومية بان يسجل مئات الالاف بآنهم كويتييون وهم مزورين؟

وقال ان التحقيق سيكشف ماهو صحيح سوى كان هناك مئات الالاف او عشرات الالاف او الاف او حالتين من المزورين، مستدركا بالقول: حتى لا يقولون بأننا نحن من نريد ان نتحقق كلفا لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق، فهذه اخطر قضية مرت علي في 21 سنة من عملي البرلماني.