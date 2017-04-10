الداخلية البرلمانية: الموافقة على إلغاء قانون “حرمان المسيء” نهائيا وسط اتعراض حكومي

النائب عسكر العنزي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:15 10/04/2017 حدث بتاريخ: 15:15 10/04/2017

قال رئيس لجنة ‏الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي ان اللجنة وافقت على تجنيس بما لا يقل عن 2000 شخص ولايزيد عن 4000 في عام 2017.

واضاف عسكر في تصريح صحفي ان اللجنة وافقت على إلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخابات الذي اصدره المجلس السابق المعروف باسم " المسيء" نهائيا وتم تعريف الجرائم المخلة بالشرف والامانة والموجودة حاليا بقانون المحكمة، وعن الرأي الحكومة حول الغاء المادة قال ان الحكومة رافضه الغاء هذه المادة.