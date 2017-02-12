النائب النصف: "الايداعات المليونية" مرحلة سوداء في تاريخ الديمقراطية الكويتية ولن نقبل بتحويل جلستها الى سرية

راكان النصف

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:43 12/02/2017 حدث بتاريخ: 15:43 12/02/2017

شدد النائب راكان النصف علي أهمية الطلب المقدم لمناقشة قضية الإيداعات المليونية، مشيرا الى أن هذا الملف وإن تم إغلاقه جنائيا بسبب قصور تشريعي فإنه لا يمكن إغلاقه سياسيا، لافتا الى أن هذه الحادثة تمثل مرحلة سوداء في تاريخ الديمقراطية الكويتية.

وقال النصف في تصريح صحفي أن الجلسة المقبلة سيعرض فيها طلب مناقشة “الإيداعات المليونية” ولن نقبل أن تتحول الى جلسة سرية أو أن تقوم الحكومة بإجهاضها، داعيا في الوقت ذاته اللجنة التشريعية البرلمانية الى استعجال التعديلات المقدمة لديها على قانون هيئة مكافحة الفساد لإقرارها عقب مناقشة “الإيداعات المليونية”.

ولفت النصف الى أن علاقة النواب مع الحكومة يجب أن تكون تحت المجهر الرقابي لا سيما وأن الفساد التشريعي لم يعد يتوقف عن دفع الأموال الحكومية مقابل مواقف نيابية بل أن هناك أوجه أخرى للفساد مثل توزيع المزارع والمناقصات وكذلك فتح أبواب المعاملات المخالفة للقانون على مصراعيه لبعض النواب.