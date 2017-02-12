الرئيس الغانم: الرئيس السيسي أكد التزام مصر بأمن الكويت ووقوفها معها ضد اي تهديد خارجي

الرئيس الغانم خلال اجتماعه مع الرئيس المصري

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:41 12/02/2017 حدث بتاريخ: 15:41 12/02/2017

اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم مع رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الاجتماع " نقلت لفخامة الرئيس السيسي رسالة شفوية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة فيما حملني فخامته تحياته الصادقة إلى سمو الأمير وتمنياته بموفور الصحة والعافية " .



وقال الغانم " بحثت مع فخامته عددًا من الموضوعات الملحة التي تهم البلدين الشقيقين وأكد فخامته تقديره العالي للدور المهم الذي تلعبه الكويت بقيادة سمو أمير البلاد في المنطقة " .



وقال الغانم " أكدت لفخامة الرئيس السيسي تقديرنا للدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة وأهمية تعاظم هذا الدور واضطلاع القاهرة بدور القلب النابض للأمة العربية " .



وأضاف الغانم " كما أكدت على وقوفنا وتضامننا الكامل مع مصر في وجه الأعمال الإرهابية والمحاولات التي تستهدف أمن واستقرار مصر " .



وقال الغانم " بدوره أكد فخامته التزام مصر التاريخي بأمن الكويت ووقوفها معها ضد أي تهديد خارجي وحرصها على أخذ علاقاتها المتميزة والاستثنائية مع الكويت إلى آفاق أكثر رحابة وطموحًا " .