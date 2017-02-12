الرياضة البرلمانية: الوزير الروضان طلب مزيدا من الوقت لتقديم رؤية لرفع الإيقاف الرياضي

جانب من اجتماع اللجنة

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:21 12/02/2017 حدث بتاريخ: 15:21 12/02/2017

بحثت لجنة الشباب والرياضية البرلمانية مع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ملف الايقاف الرياضة الكويتية ورؤية الحكومة في رفع الايقاف.

وقال عضو اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة ابدت ارتياحها من الوزير الروضان في اجتماعها اليوم بعد ان ابدى استعداده لتقديم رؤية واضح للجنة في القريب العاجل تساعد في اصدار التشريعات التي تواءم الميثاق الدولي بالتعاون مع مجلس الأمة، مضيفا ان الوزير الروضان طلب من مزيد من الوقت لتقديم رؤية واضحه بشأن رفع الايقاف الرياضي.

واوضح الحميدي ان اللجنة ابدت تعاونها مع الوزير الروضان فيما يصب بصالح رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية من ناحية التشريع والدعم المالي ومعالجة التجاوزات.

واضاف السبيعي نتمى ان يستمر تعاون الوزير في الاجتماعين القادمين للخروج بشيء ملموس يساعدنا في رفع هذه "الغمة" تمهيدا لمشاركة الشباب الرياضي الكويتي في الاستحقاقات القادمة.