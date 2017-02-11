النائب النصف: تنفيذية الاتحاد البرلماني العربي ناقشت تعديلات الكويت على مشروع إستراتيجية الاتحاد

النصف والكندري

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 11:43 11/02/2017 حدث بتاريخ: 11:43 11/02/2017

قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف إن الاجتماع السابع للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي ناقشت التعديلات المقدمة من الشعبة البرلمانية على مشروع استراتيجية الاتحاد البرلماني العربي (2018 - 2022)، وأشارإلى أن دولة الكويت هي الدولة الوحيدة التي وضعت تعديلات عليها.

وقال النصف إن التعديلات شملت مختلف أهداف الاستراتيجية بخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمرأة والشباب ومكافحة الإرهاب والديبلوماسية البرلمانية، مشيرا إلى أن مشروع الاستراتيجية سيعرض على الدورة الـ21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والتي ستعقد اليوم لإقرارها.



من جهته أشاد أمين عام الاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة في تصريح له بالجهود التي بذلها الأعضاء في الشعبة البرلمانية الكويتية في وضعهم للتعديلات على الاستراتيجية المطروحة.



وأوضح الشوابكة أن اللجنة المصغرة بحثت مختلف أهداف الاستراتيجية التي ستمتد للأعوام الخمسة المقبلة تمهيدا لإقرارها من قبل اللجنة التنفيذية.



وتتضمن استراتيجية الاتحاد البرلماني العربي الموضوعة للأعوام 2018 - 2022 عشرة أهداف هي القضية الفلسطينية كقضية العرب الأولى والدبلوماسية البرلمانية وتعزيز الحوار البرلماني، وتنشيط عمل لجنة المرأة في الاتحاد البرلماني وتعزيز دور الشباب وإحياء لجنة السوق العربية المشتركة وتوحيد التشريعات غير الخلافية في الوطن العربي وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وشارك في الاجتماع إضافة إلى النائب النصف رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات والمجالس العربية الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام الكندري.