الرئيس الغانم: للبرلمانين الكويتي والمصري دور هام في إعادة الوحدة الى العمل البرلماني العربي

الرئييس الغانم ونظيره المصري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 18:03 09/02/2017 حدث بتاريخ: 18:03 09/02/2017

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب المصري د. علي عبدالعال في مقر البرلمان المصري.

وأكد الغانم في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن المباحثات كانت صريحة ومهمة للغاية وسينتج عنها العديد من الخطوات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين والتي ستكون في صالح العمل البرلماني العربي والاسلامي.

واشار الى أن اللقاء تناول " بكل صراحة وشفافية" دور البرلمانين الكويتي والمصري ازاء مواجهة التحديات على كافة الاصعدة والمساهمة في اعادة الوحدة واللحمة الى العمل البرلماني العربي.

وشدد على اهمية مواجهة العرب لهذه التحديات " كالبنيان المرصوص " للتعبير بشكل حقيقي عما يربط ما بين الشعوب العربية من علاقات ووشائج.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الكويت ومصر أكد الغانم قوة ورسوخ هذه العلاقة التي وصفها ب" التاريخية والمميزة"، مضيفا "ما بين الكويت ومصر لا يمكن أن نسطره في وقت قليل ولا تكفي كل كلمات لغة الضاد للتعبير عنها".

وقال "نحن ننطلق من أساس قوي وقواعد تاريخية راسخة لذلك في كل لقاء يجب الاتفاق على مزيد من النقاط التي ستجسد التعاون ما بين البرلمانين الكويتي والمصري".

واشار الى انه سيكون هناك" ترتيبات خاصة" ما بين البرلمانين منوها بأنه سيتم ارسال بعض موظفي الامانة العامة بالبرلمان الكويتي الى المعهد الذي تم انشاؤه في البرلمان المصري "العريق" للاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وأوضح أن البرلمان المصري يعد من اعرق البرلمانات في العالم وكذلك البرلمان الكويتي الذي يعد من اعرق واقدم البرلمانات في المنطقة، لافتا الى أن "العلاقة التكاملية التعاونية" ما بين البرلمانين" لن ينتج عنها الا ما فيه الخير وصالح الشعبين الشقيقين " .

من جهته قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال أن الكويت تلعب دائما دورا متوازنا في السياسة الخارجية بين الدول العربية والمنطقة.

وأضاف عبد العال أن اللقاء مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم صريح وشفاف وتطرق للعلاقات بين البلدين وما يخص العلاقات العربية، مؤكدا على وجود تطابق في وجهات نظر الجانبين تجاه العديد من القضايا وان القواسم المشتركة بينهما قوية وعميقة.

وحضر المباحثات النواب الدكتور عودة الرويعي وعلي الدقباسي والدكتور وليد الطبطبائي وعسكر العنزي وخالد العتيبي وسفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ وعدد من البرلمانيين المصريين.

وعقب المباحثات اقام رئيس مجلس النواب المصري مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق.