النائب المرداس: مكتب المجلس اطلع على استعدادات استطلاع الرأي لتحديد أولويات المواطنين

جانب من الاجتماع

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:44 08/02/2017 حدث بتاريخ: 16:44 08/02/2017

عقد مكتب المجلس اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور أعضاء المكتب.

وقال مراقب المجلس النائب نايف المرداس العجمي في تصريح صحافي ان مكتب المجلس ناقش جدول اعمال الجلسة القادمة واطلع على الاستعدادات المتعلقة باستطلاع الرأي المقرر عمله لتحديد اولويات المواطنين والقضايا التي تهمهم ويرغبون بمناقشتها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر.

وأضاف العجمي أن المكتب اطلع على عدد من الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.