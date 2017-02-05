النائب الفضالة: إن صحت أخبار استقالة الحكومة "فخير وبركة" فلتأتي حكومة جديدة برئيس جديد

النائب يوسف الفضالة

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 23:25 05/02/2017 حدث بتاريخ: 23:25 05/02/2017

أكد النائب يوسف الفضالة أنه طلب منذ إنتهاء الانتخابات بوضوح بأن تأتي لنا حكومة بنهج جديد ورئيس وزراء جديد مع التأكيد على حق سمو الأمير المطلق بالإختيار".

وقال الفضالة في تصريح صحفي اليوم أن الوزير سلمان الحمود سقط سياسيا من عدد النواب من مؤيدي طرح الثقة المعلن، متمنيا أن يبتعد الوزير إما بالإستقالة أو دخول جلسة طرح الثقة، مضيفا "ما يثار من أخبار حول إستقالة الحكومة "إن صحت" فأقولها "خير و بركة" فلتأتي حكومة جديدة بوزراء جدد و رئيس جديد، البلد تستحق الأفضل".

وشدد الفضالة على إيمانه بحق صاحب السمو المطلق بإختيار الحكومة، مناشدا سموه أن يأتي برئيس وزراء جديد يعكس مخرجات الشعب ومتطلبات المرحلة، مضيفا "إعتقادي الكامل بعجز الإدارة الحالية عن الخروج بالبلد من الأزمات. نريد من يحقق الإنجاز و يحفظ حقوق الشعب وليس من لا يواجه و يلتف على الدستور".