"الداخلية البرلمانية": شبه اتفاق على منح المسحوبه جنسيته حق اللجوء الى القضاء

جانب من اجتماع اللجنة

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:26 05/02/2017 حدث بتاريخ: 15:26 05/02/2017

ناقشت لجنة الداخلية والدفاع اليوم الأحد مقترحات تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، واقتراحات بشأن قانون الجنسية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

وأعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي عن وجود شبه اتفاق على منح الاشخاص الحق في اللجوء الى القضاء في حالة سحب الجنسية أو إسقاطها وأن تتم مخاطبة مزدوج الجنسية لتعديل وضعه قبل اتخاذ اي اجراء.



وقال العنزي إن اللجنة استمعت إلى رأي وزارة الداخلية في عشرة اقتراحات تخص قانون الانتخاب و٦ اقتراحات تخص الجنسية على ان تستكمل اللجنة غدا الاستماع الى آراء جهات اخرى مثل ادارة الفتوى والتشريع في هذه الاقتراحات.



وتوقع العنزي أن تقر اللجنة غدا تعديلات قانون الجنسية أما تعديلات الانتخاب فستأخذ وقتها في الدراسة.