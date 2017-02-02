العدساني ونواب يقدمون طلب مناقشة "الإيداعات المليونية" والنصف يرفض سريتها والفضالة لمحاسبة أطرافها

النائبان النصف والفضالة

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:23 02/02/2017 حدث بتاريخ: 17:12 02/02/2017

تقدم اليوم 24 نائبا بطلب مناقشة قضية الإيداعات المليونية في جلسة 14 الجاري، وهو ما أعلنه النائب رياض العدساني مسبقا.

وحذر النائب النصف من تحويل جلسة الإيداعات المليونية الى جلسة سرية، مبينا أن من حق الشعب معرفة التفاصيل المرتبطة بأحد أهم حادثة فساد تشريعي وسياسي مرت على الكويت.

قال النصف أنه وقع على طلب عقد الجلسة لإيمانه أن الملف يجب أن لا يطوى بسبب نقص التشريعات لا سيما وأن قرار النيابة بحفظ القضايا جاء بسبب قصور تشريعي وليس براءة.

من جانبه اعلن النائب يوسف الفضالة انه سيكون أول المؤيدين لفتح تحقيق الإيداعات المليونية بهذا المجلس و مؤيد لمحاسبة كل أطرافها و أي إجراء يتخذه المجلس بهذا الإتجاه.

واشار الفضالة الى توقيعه لمقترح زميله النائب رياض العدساني تضم عددا من النواب بتخصيص ساعة في جلسة 14 فبراير لمناقشة الإيداعات المليونية و كشف حقائقها.

من جهته اشاد النائب سعدون حماد العتيبي بقرار المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، والخاص بإلغاء المناقصة رقم RFP–2013041 المختصة بخطوط أنابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع المصفاة الرابعة وإعادة طرحها مره اخرى.

وأضاف حماد ان تلك المناقصة شابها العديد من التجاوزات والمخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة، كما ان لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها بتاريخ 4/1/2017 قامت بإلغاء قرارها السابق والخاص بإلغاء المناقصة واعتمدت محضر الترسيه على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار دون وجود أسباب او اسانيد قانونية لذلك، بالإضافة الى وجود الكثير والعديد من الملاحظات على هذه الشركة من قبل القطاع النفطي والخاصة بتعثرها وفشلها في الوفاء بالتزاماتها في مشاريعها السابقة مع وزارة النفط.

وزاد حماد : كما أن وزارة الكهرباء والماء تقدمت من جهتها بطلبات جديدة يجب تضمينها في نطاق عمل المشروع وهو ما يتطلب معه أيضا الغاء المناقصة لتجنب الأوامر التغييرية في حال الترسيه .

وقال حماد اننا نشيد باستجابة المجلس الأعلى للبترول لمطالبتنا بإلغاء تلك المناقصة وإعادة طرحها مره أخرى ، لوقف تلك التجاوزات والمخالفات وحماية الأموال العامة للدولة .

وكان النائب رياض العدساني سبق وان اعلن عن تقدمه بطلب مناقشة وكشف قضية الإيداعات المليونية في جلسة مجلس الأمة بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٧ موقعًا من ٢٤ نائبًا.