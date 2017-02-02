الوزير العزب: الحكومة حضرت جلسة التركيبة السكانية ووزير الاعلام لم يستقل حتى الآن

الدكتور فالح العزب

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 11:25 02/02/2017 حدث بتاريخ: 13:13 02/02/2017

نفى وزيرالعدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ما تردد بشأن استقالة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مؤكدا ان الامر متروك للقيادة السياسية والوزير المعني، وما زالت الحكومة تدرس المواقف السياسية كافة .

وبشأن فقدان النصاب القانوني لجلسة التركيبة السكانية لمجلس الأمة اليوم ، ابدى العزب استغربه من توجيه اللوم إلى الحكومة في عدم اكتمال النصاب في الجلسة، مشيرا إلى أن الحكومة حضرت بالوزراء المختصين وهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

وأوضح انه يفترض من ينسق في هذا الأمر من طلب انعقاد الجلسة وليس الحكومة لأن الطلب مقدم من أعضاء مجلس الامة، والحكومة حضرت، لكن دائماً تلام الحكومة وتتحمل وزر النوايا.

وأضاف أن من يتحمل وزر عدم انعقاد الجلسة النواب وليست الحكومة، وحتى جلسة الأمس الاربعاء حضرت الحكومة ولم يحضر اغلب النواب والأمر برمته مرتبط بحضور النواب وليس عدم حضور الحكومة.