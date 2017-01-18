الوزير العزب: تعديل قانون البصمة الوراثية من أولويات الحكومة وفقا للتوجيهات السامية

الدكتور فالح العزب

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:02 18/01/2017 حدث بتاريخ: 14:02 18/01/2017

قال وزير العدل الدكتور فالح العزب أن تعديل البصمة الوراثية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد من أولوياتنا.

واضاف الوزير العزب في تصريح للصحافين بعد حضور اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية، "عرضنا على لجنة الأولويات 7 أولويات، مشيرا الى ان مجلس الوزراء سيحيل الأولوية الثامنة بشأن قانون البصمة الوراثية".

من جانبه قال رئيس لجنة الاولويات النائب ثامر السويط "وضعنا خطة عمل تشريعية لدور الانعقاد الاول وراجعنا جدول أعمال الجلسة المقبلة، مبينا انه تم الاتفاق على إرسال رسالة للمجلس بإعدة تكليف اللجنة لمناقشة أسباب تأخر اللوائح التنفيذية لبعض القوانين المقرة.

واضاف السويط ان الأولويات التشريعية انتخابات نائب الرئيس والجنسية والانتخاب حسب قرار المجلس والحبس الاحتياطي ومحكمة الاسرة وتعيين الوظائف القيادية، مشددا على ان من الأولويات التشريعية هيئة مكافحة الفساد واستقلال القضاء وذلك حسب قرار اللجنة.