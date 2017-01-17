مكتب مجلس الأمة: رفض بث الجلسات على الانترنت وعمل استطلاع لتحديد الأولويات

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:31 17/01/2017 حدث بتاريخ: 17:31 17/01/2017

عقد مكتب المجلس اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب .

وقال أمين سر المجلس النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح صحافي ان مكتب المجلس ناقش عدد من الرسائل الواردة والمتعلقة بعدة امور ادارية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

واضاف ان المكتب ناقش موضوع بث جلسات المجلس عبر الانترنت ورفض ذلك لمخالفته المادة ٦٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وذكر الرويعي ان المجلس بصدد توسعة المشاركة المجتمعية وايجاد دور تفاعلي بين المؤسسة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والافراد من خلال الحلقات النقاشية الخاصة بموضوعات وقضايا وقوانين تهم المجتمع وافراده.

وكشف عن نية المجلس في عمل استطلاع واستبيان لتحديد اولوياته خلال فصله التشريعي الخامس عشر متمنيا ان يكون ذلك بمشاركة مجتمعية شاملة وممثلة لجميع الشرائح .

وقال الرويعي ان المجلس اعتمد خلال اجتماعه جدول اعمال جلسة ٣١ يناير والتي ستبدأ باستمرار مناقشة الرد على الخطاب الاميري يعقبها مناقشة طلبات رفع الحصانة ومن ثم الاستجواب المقدم مشيرا الى احتمالية امتداد الجلسة الى ٣ ايام اذا لم يتم انجاز جدول الاعمال في يومين.

وذكر ان مكتب المجلس ناقش الدعاوى المرفوعة والمتعلقة في بطلان المجلس وكلف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال لمتابعة هذا الامر واعداد مذكرة بشأنة مبينا ان هذه الدعاوى ليست لها اي علاقة بالطعون الانتخابية.

وقال الرويعي في ختام تصريحه ان المجلس مسؤول عن استقبال صناديق الاقتراع الانتخابية وحفظها في غرفة مشمعة وانه غير مسؤول عن ماتحتويه هذه الصناديق التي تأتي مشمعة من قبل الجهات المختصة.