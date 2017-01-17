التشريعية البرلمانية: إقرار مقترح لتعديل النظام الانتخابي الى خمس دوائر وصوتين بدل من الصوت الواحد

محمد الدلال

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 12:40 17/01/2017 حدث بتاريخ: 12:40 17/01/2017

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مقترحات عدة من بينها تعديل النظام الانتخابي وتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات كهرباء وتحلية الماء ومقترح تعديل قانون التأمين الصحي على الوافدين.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إنه تم إقرار مقترح لتعديل النظام الانتخابي يقضي بأن تجرى الانتخابات بنظام خمس دوائر وصوتين مشيرا إلى أن اللجنة بحثته وأقرته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

واضاف إن اللجنة رفضت بالأغلبية مقترحا لزيادة عدد الدوائر الانتخابية الى ٦ دوائر وإعادة توزيع أصوات الناخبين، مبينا أنه تمت الموافقة على مقترح لحماية رواتب المتقاعدين بالإجماع ومقترح لتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه.

وأضاف أن اللجنة وافقت على تعديل قانون الفحص قبل الزواج بإضافة طلب الصحيفة الجنائية وشهادة بخلو المتقدم للزواج من الأمراض.



ولفت الدلال الى ان اللجنة أقرت مقترحا لوضع ضوابط على التأمين الصحي وفرض رسوم إضافية على الوافدين مقابل الخدمات الصحية الحكومية، فيما تمت الموافقة بالإجماع على شمول العسكريين من غير محددي الجنسية ممن كان لهم دور في تحرير الكويت بالرواتب التقاعدية.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة بالأغلبية على عدد من الاقتراحات بقوانين لتحديد مدد زمنية للمعاشات التقاعدية وعلى عدد من المقترحات لتعديل قانون المساعدات العامة للمرأة الكويتية.

