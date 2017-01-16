النائب الدلال: نقاط في استجواب الحمود أثيرت كعناوين دون مستندات

محمد الدلال

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:09 16/01/2017 حدث بتاريخ: 16:09 16/01/2017

قال النائب محمد الدلال أن بعض النقاط في استجواب وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود أثيرت كعناوين دون تقديم المستندات الدالة وفي حالة ثبوتها سيكون الاستجواب مؤثرا.

الى ذلك بحثت لجنة حماية الأموال العامة اليوم الاثنين تقرير ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات شركة (K G L) على المال العام في مؤسسة الموانئ الكويتية.

وقال مقرر اللجنة النائب عبد الوهاب البابطين في تصريح له إن اللجنة قررت عقد اجتماع الاثنين المقبل مع المعنيين في هيئة الزراعة للتحقيق في قضية الحيازات الزراعية.

ومن جهة أخرى أعرب البابطين عن سعادته بسماع خبر يؤكد استعداد وزير الاعلام لمواجهة الاستجواب.