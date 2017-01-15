الرئيس الغانم: استجواب الحمود أدرج على جلسة 31 الجاري وتأجيله يتطلب موافقة المجلس

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:48 15/01/2017 حدث بتاريخ: 15:49 15/01/2017

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه صحيفة الإستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين والموجه إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ سمو رئيس الوزراء والوزير المختص بهذا الإستجواب .

وأضاف في تصريح مقتضب قبيل خروجه من المجلس أن الإستجواب سيدرج للمناقشة في جلسة 31 يناير الجاري ، وفي حال رغب الوزير بالتأجيل فإنه يحتاج موافقة المجلس على هذا الطلب.

وسئل عن ما اثير من ملاحظات أو شبهات على الإستجواب فأجاب " لم أقرأ الصحيفة حتى الآن".