الرئيس الغانم: استجواب الحمود أدرج على جلسة 31 الجاري وتأجيله يتطلب موافقة المجلس
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه صحيفة الإستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين والموجه إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ سمو رئيس الوزراء والوزير المختص بهذا الإستجواب .
وأضاف في تصريح مقتضب قبيل خروجه من المجلس أن الإستجواب سيدرج للمناقشة في جلسة 31 يناير الجاري ، وفي حال رغب الوزير بالتأجيل فإنه يحتاج موافقة المجلس على هذا الطلب.
وسئل عن ما اثير من ملاحظات أو شبهات على الإستجواب فأجاب " لم أقرأ الصحيفة حتى الآن".