استجواب الحمود: الايقاف الرياضي والتفريط بالمال العام وتجاوزات إدارية وملاحقة المغردين

اطبطبائب والبابطين والسبيعي يودعون صحيفة استجواب الحمود

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:04 15/01/2017 حدث بتاريخ: 15:04 15/01/2017

أودع النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين صحيفة استجواب لدى الأمانة العامة اليوم الأحد إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، حيث تناولت الصحيفة 4 محاور.

وجاء في المحور الأول: ايقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت، وتناول المحور الثاني: التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة لها.

انا المحور الثالث: التجاوزات المالية والادارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي ما زالت قائمة ومستمرة حتى الآن من دون اتخاذ اي اجراء بحقها او اعادة الاموال العامة التي تم الاعتداء عليها.

فيما تضمن المحور الرابع: تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي بإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.