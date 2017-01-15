النائب العتيبي: محاور استجواب الوزير الحمود مستحقة باعتباره جزء من الصراع

خالد العتيبي

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:13 15/01/2017 حدث بتاريخ: 13:13 15/01/2017

أعلن النائب خالد العتيبي تأييده لاستجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والمقدم من الزملاء النواب الدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي، قائلا "اطلعت على محاور الاستجواب وأرى ان جميع المحاور مستحقة وجاءت في وقتها تماما".

واضاف العتيبي في تصريح له اليوم، أن الوزير الحمود بصفته يتحمل التجاوزات التي وردت بصحيفة الاستجواب والتي تخص وزارة الاعلام، فضلا عن مسؤوليته الكبرى في الملف الرياضي باعتباره جزء من الصراع الدائر في ذلك الملف و الذي أضر بمصلحة الدولة وبشأنها الرياضي.