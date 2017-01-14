النائب العدساني: اذا عادت الاتحادات الرياضية بقرار من رئيس الوزراء فسيتحمل المسؤولية السياسية

رياض العدساني

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:48 14/01/2017 حدث بتاريخ: 14:48 14/01/2017

حذر النائب رياض العدساني من إعادة الإتحادات المنحلة بقرار من رئيس الوزراء، مؤكدا في حال صدر هذا القرار فإنه سيحمّله المسؤلية السياسية.

وطالب العدساني في تصريح صحافي بأن تكون عودة الإتحادات المنحلة من خلال انتخابات أو حكم قضائي، مشددا على انه لن يتهاون عن هذا الأمر إطلاقا كون ان الحل جاء بناءاً على مخالفات مالية وقانونية وهذا ما أقسم عليه.

وشدد العدساني بالمطالبة على ضرورة أن تجرى إنتخابات الأندية عاجلا أو بموعدها كحد أقصى وأن لا يتم تمديد عمل أي لجنة أو اتحاد مؤقت، مؤكدا بأن اي تمديد يعد تعطيل لحق الجمعيات العمومية وهو أمر مرفوض.

وأضاف العدساني "مسؤوليتنا أن ننهي هذا الصراع الرياضي الذي دمر الرياضة ودفع ثمنه شباب الكويت، وكنا ولازلنا حريصون على رفع علم الكويت عاليا ومشاركة البلاد في المحافل الدولية."

وأوضح العدساني "يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وسوف استجوب‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬فورا‭ ‬اذا‭ ‬تراجع‭ ‬وأعاد‭ ‬الاتحادات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بحلها‭ ‬لإرتكابهم‭ ‬مخالفات‭ ‬مالية ‬وهذا ما جاء بقرار الحل موضحا أنه قدم 4 استجوابات سابقا عن قضايا البلد المهمة ومنها محور مختص بالقضايا الرياضية والذي شمل هيئة الرياضة والاتحادات واستاد جابر ولن يتردد بتقديم استجواب خامس ولا توجد لديه أي اعتبارات أخرى إلا مصلحة الكويت.