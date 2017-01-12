النائب العدساني: استجواب الحمود غير مستحق واذا اعاد الاتحادات المنحلة سأستجوبه فورا
اعتبر النائب رياض العدساني استجواب وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود المزمع تقديمه من قبل النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين على خلفية استمرار الايقاف الرياضي للكويت "غير مستحق"، مبررا ذلك بأن الوزير بمفرده لا يتحمل الايقاف فهناك ايضا أطراف اخرى تسببت في الايقاف مثل طلال الفهد واحمد الفهد وبيدهم رفع الايقاف.
واضاف العدساني في تصريح صحافي، سأتقدم باستجواب لوزير الشباب فورا اذا تراجع وأعاد الاتحادات التي قام بحلها بسبب ارتكابهم مخالفات مالية لان تراجعه اما بسبب الضغوط ويتحمل المسئولية لانه سيعيد أناس ارتكبوا مخالفات مالية او يكون تراجعه بسبب خطأ قراره السابق بحل الاتحادات ويجب محاسبته سياسيا على ذلك".
وأشار العدساني الى انه اذا كان الاستجواب المرتقب به قضايا اخرى تخص هيئة الرياضة وهيئة الشباب والاعلام فيجب مطالعتها اولا قبل تحديد الموقف منها.