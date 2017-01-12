النائب العدساني: استجواب الحمود غير مستحق واذا اعاد الاتحادات المنحلة سأستجوبه فورا

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:21 12/01/2017 حدث بتاريخ: 15:26 12/01/2017

اعتبر ‬النائب‭ ‬رياض‭ ‬العدساني استجواب‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬الحمود المزمع تقديمه من قبل النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين على خلفية استمرار الايقاف الرياضي للكويت ‬"غير‭ ‬مستحق"، مبررا ذلك بأن ‬الوزير‭ ‬بمفرده‭ ‬لا‭ ‬يتحمل‭ ‬الايقاف‭ ‬فهناك‭ ‬ايضا‭ ‬أطراف‭ ‬اخرى‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬الايقاف‭ ‬مثل‭ ‬طلال‭ ‬الفهد‭ ‬واحمد‭ ‬الفهد‭ ‬وبيدهم‭ ‬رفع‭ ‬الايقاف.

واضاف العدساني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحافي، ‬سأتقدم‭ ‬باستجواب‭ ‬لوزير‭ ‬الشباب‭ ‬فورا‭ ‬اذا‭ ‬تراجع‭ ‬وأعاد‭ ‬الاتحادات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بحلها‭ ‬بسبب‭ ‬ارتكابهم‭ ‬مخالفات‭ ‬مالية‭ ‬لان‭ ‬تراجعه‭ ‬اما‭ ‬بسبب‭ ‬الضغوط‭ ‬ويتحمل‭ ‬المسئولية‭ ‬لانه‭ ‬سيعيد‭ ‬أناس‭ ‬ارتكبوا‭ ‬مخالفات‭ ‬مالية‭ ‬او‭ ‬يكون‭ ‬تراجعه‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬قراره‭ ‬السابق‭ ‬بحل‭ ‬الاتحادات‭ ‬ويجب‭ ‬محاسبته‭ ‬سياسيا‭ ‬على‭ ‬ذلك‮".

وأشار‭ ‬العدساني‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬الاستجواب‭ ‬المرتقب‭ ‬به‭ ‬قضايا‭ ‬اخرى‭ ‬تخص‭ ‬هيئة‭ ‬الرياضة‭ ‬وهيئة‭ ‬الشباب‭ ‬والاعلام‭ ‬فيجب‭ ‬مطالعتها‭ ‬اولا‭ ‬قبل‭ ‬تحديد‭ ‬الموقف‭ ‬منها‭.