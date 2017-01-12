الكندري ردا على الحربش: جئنا لخدمة الشعب وليس للصراع من اجل المناصب

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:37 12/01/2017 حدث بتاريخ: 14:37 12/01/2017

اكد نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري اننا جئنا لخدمة الشعب وقضاياه وهمومه وليس للصراع من اجل المناصب.

وقال الكندري تعقيبا على حديث النائب جمعان الحربش على قرار اللجنة التشريعية بشان قضية انتخابات نائب الرئيس ننتظر حكم المحكمة الدستوريه التفسيري وسنحترم حكمها وسنظل اخوة ويفترض ان مثل هذه الخلافات الاجرائيه لاتفسد العلاقه والود بين الاخوه النواب.

وقال ان ماذكره الزميل الفاضل النائب الحربش بشأن تصويت النائب عبدالكريم الكندري بتأييد صحة اجراءات اعادة انتخابات نائب الرئيس أقول له كان الاولى باللجنه اذا لم تأخذ بأراء كافة الخبراء الدستوريين بالمجلس باعتبارهم اجانب -ربما- فقد كان الاجدر ان يأخذوا برأي زميلهم في اللجنه وهو استاذ القانون في الجامعه وأحد المنارات العلمية القانونية.

واضاف قائلا استذكر حيادية النائب عبدالكريم الكندري بالمجلس السابق عندما صوت ضدي شخصيا برفع الحصانه عني في شكوى جنحة صحافه وكان صوته هو الحاسم ولم يمنعه انتماءه العائلي ان يصوت وفق قناعته ، فنحن ممثلين للامة باسرها لا لعوائلنا او انتماءاتنا الحزبية وهو مالم ولن يفعله الدلال.