النائب الهاشم: يجب على الحكومة ان تفرض الضريبة والرسوم على الوافدين

جانب من اجتماع اللجنة

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:31 12/01/2017 حدث بتاريخ: 13:31 12/01/2017

أعلنت مقرر لجنة المرأة والأسرة صفاء الهاشم انتخاب النائب صالح عاشور رئيساً للجنة والنائبة صفاء الهاشم مقررا لها، مبينة أن أولوية اللجنة ستكون العمل على قانون الفحص الطبي للراغبين بالزواج، لافتة إلى بحث اللجنة اقتراحين خاصين بإصدار قانون محكمة الأسرة وادخال بعض التعديلات عليه .

وأشارت الهاشم إلى أن عمل اللجنة سوف ينصب على كل ما يخص المرأة وخصوصاً المساعدات الشهرية للكويتيات التي لم يسبق لهن الزواج أو العمل و التي تم وقفها من قبل وزارة الشؤون وهذا الأمر كان محور حديثنا في الاجتماع ، مشيرة إلى أن ادعاء الوزارة بأن هناك حالات تزوير فعليها تحويلهم إلى النيابة وعدم وقف المساعدات عن الجميع.

وطالبت الهاشم وزير العدل بتعديل أوضاع المحكمة وتوسعتها باعتبار أن من يراجعها الأسر بكامل أفرادها، وبينت أنها تقدمت باقتراح لزيارة أعضاء لجنة الأسرة إلى سجن النساء لأن الأوضاع في السجن سيئة جداً خصوصاً من لديها أطفال مضيفة أنه في الاجتماع أيضاً تم بحث موضوع القرض الإسكاني للمرأة والتباين بينها وبين الرجل في هذا الجانب خصوصا أن الدستور لم يفرق بينهما، وسوف يتم استدعاء مسؤولي بنك الائتمان لمناقشتهم بإسهاب في مسألة تسهيل قروض المرأة.

وفي شأن أخر، قالت الهاشم إن الكويتيين مستعدون للعمل في كل المجالات فلماذا لدينا مهندسون عاطلون عن العمل؟ مستغربة من أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبشرنا كل فترة بجلب ١٢٠٠ وافد للعمل بالكويت.

وطالبت الهاشم في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة اليوم وزيرة الشؤون بتعديل التركيبة السكانية وفرض ضريبة على الوافدين وتعديل الحد الأدنى للرواتب، مبينة أنه إذا تم رفع الحد الأدنى للرواتب وفرض ضريبة على الخدمات tسنكف أيدي تجار الخدمات عن جلب العمالة الهامشية.

وأكدت النائب صفاء الهاشم ان المواطن الكويتي مستعد للعمل في اي مجال، مستغربة تصريح بعض الوزراء العرب لعرض ١٢٠٠ وظيفة جديدة للعاملين من مواطنيهم في الكويت وبرواتب عالية تصل الى ٣٠٠٠ دينار .

وبينت ان إعداد الكويتين العاطلين عن العمل يفوق ال٢٠ الفا منهم مهندسون لم يجدوا فرصة عمل منذ ٣ سنوات ، مشددة على ضرورة خلق الفرص الوظيفية للكويتيين من قبل الحكومة حتى لا تكبر المشكلة.

واوضحت انه بدلاً من ان تفرض الضريبة والقيمة المُضافة على الكويتيين يجب ان تفرض الضريبة والرسوم على الوافدين في الخدمات الصحية والماء والكهرباء وخدمات الطرق وغيرها وبذلك يتم تعديل الخلل في التركيبة السكانية، مبينة انه لا بد من رفع الحد الأدنى لرواتب الكويتيين في البديل الاستراتيجي الذي تتغنى به الحكومة.

وقالت الهاشم: اذا فرضت الرسوم على الوافد قد ترتفع التكاليف عليه وسوف يطالب برفع راتبه في القطاع الخاص والنتيجة سوف يكون تعزيز دور القطاع الخاص الذي سوف يجلب فقط العمالة التي فعلاً البلد محتاج لها وليس كما هو معمول به فتح ملفات واستجلاب عمالة بالآلاف يرمونهم بالشوارع من غير راتب بهدف الاتجار بالاقامات، رافضة تصريح الوزيرة الصبيح بأن تعديل التركيبة السكانية يحتاج الى اكثر ٢٠ سنة، وعليها إنهاء هذه المشكلة خلال ٣ سنوات ويتم تعديل التركيبة وخلق فرص عمل للكويتيين وفرض الرسوم على الطرق للوافدين بذلك سوف نحل حتى مشكلة الازدحام.



وشددت على ضرورة أن يشعر الكويتي بالعدالة الاجتماعية في بلده الغني الذي يتمتع بالثروات التي فقدها منذ سنوات، ويجب ان يطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، مشيرة الى ان الأرقام التي نشرت مخيفة ويجب ان تكون هناك وقفة جادة وكل الحلول موجودة لدى الحكومة والتي عليها مراقبة الأسعار بشكل واقعي ملموس وسيكون لنا موقف مختلف مع الحكومة برئيسها.