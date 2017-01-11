النائب الفضالة: سنستخدم أدواتنا الدستورية لوقف مناقصة "الأنابيب النفطية"

يوسف الفضالة

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:20 11/01/2017 حدث بتاريخ: 16:20 11/01/2017

دعا النائب يوسف الفضالة، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق الى تحمل مسؤولياته فيما يخص مناقصة "الأنابيب النفطية" والتي سبق وأن قُدم فيها بلاغا الى هيئة مكافحة الفساد عن مخالفات شابت المناقصة.

وقال الفضالة في تغريدات على حسابه في "تويتر"، ان شركة نفط الكويت سبق وان رفضت ترسية مناقصة الأنابيب النفطية برأي فني واضح عدة مرات عن طريق مخاطبة لجنة المناقصات المركزية.

وتابع الفضالة "أقول لوزير النفط والحكومة بوزرائها للمال العام حرمة، مضيفا فلن نسمح بهدر 260 مليون دينار لإرضاء المتنفذ الذي يقف وراء الشركة المستفيدة.

وتوعد الفضالة بإستخدام أدواته الدستورية بدءا بتقديم الأسئلة برلمانية للوزير المرزوق كنقطة بداية.