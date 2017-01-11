الوزير العزب: طلبنا من "الأعلى للقضاء" تشكيل لجنة محايدة للنظر في خلافات "مكافحة الفساد"

الدكتور فالح العزب

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:17 11/01/2017 حدث بتاريخ: 13:17 11/01/2017

قال وزير العدل الدكتور فالح العزب توليت الوزارة ووجدت قانونا أمامي لا أملك إلا تطبيقه ويجب تعديله وإذا رأى المجلس تعديله فسنذهب معه، مضيفاً أننا طلبنا من المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة محايدة للفصل في الخلاف بين أعضاء هيئة مكافحة الفساد.

واضاف العزب في مداخلته خلال الجلسة التكميلية لمجلس الأمة المنعقدة اليوم الاربعاء، "سنأخذ بالنتيجة وسنطبقها، فنحن أمام قانون معطل ووفق المادة (99) والمجلس معطل بسبب هذه المادة" مرردا

نعم المسؤولية بلا سلطة هي ظلم ولن أستمر بتطبيق هذا القانون لأني كوزير عدل لا يجوز أن أدير جهازا مثل هذا فلن أستمر إلا بتعديل القانون.

وتابع العزنب" إذا قدم لي سؤال سأجيب عنه فيما يخص السرية، هذا الجهاز أنا مسؤول عنه ولا أستطيع ادارته، وهذا الجهاز لا يعنيني لا من قريب ولا بعيد وسأذهب إلى تعديله".