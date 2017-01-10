الوزير العزب: لا مانع من تبعية "مكافحة الفساد" لمجلس الأمة

الدكتور فالح العزب

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:39 10/01/2017 حدث بتاريخ: 15:39 10/01/2017

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة فالح العزب انه وفقا 9 للقانون 2 لسنة 2016 تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من القضاة بأختيار من المجلس الاعلى للقضاء لتكون لجنة محايدة وذلك للنظر في الكتب المرفوعة من جميع الاطراف.

جاء رد الوزير عقب جلسة مجلس الامة العادية واجتماع الشعبة البرلمانية حول اقالة الامين العام لمجلس الامناء لهيئة مكافحة الفساد.

وحول المطالبات النيابية لأن تكون تبعية هيئة الفساد لمجلس الامة، قال الوزير ان قضية التبعية صدرت بقانون ونحن امام قانون حالي ولا غضاضه اذا اراد مجلس الامة ان يصدر قانونا يتوافق مع الدستور على اعتبار ان هذا جزء من السلطة التنفيذية و" انا أرى ان مصطلح مكافحة الفساد لا يليق بهذه المؤسسة بل من الاوجب ان يكون تعزيز الشفافية او تعزيز النزاهه".

ولفت ان دور هيئة مكافحة الفساد هو التقصي والوصول الى معلومات معينة وانها بالنهاية سوف تتجه الى النيابة العامة والقضاء ولان الاخيرة هي من ستوجه الاتهام وليس هيئة الفساد.

وعن تلويح احد النواب بالاستجواب قال الوزير " نحن نحترم ارادة النواب ولا نجزع من الرقابة البرلمانية لان غياب الرقابة البرلمانية والشعبية استبداد محقق لا محالة وما يقولة النائب حق له وفق الدستور وليس لدينا ما نخفيه".

وكشف ان الحكومة بصدد عرض برنامج عملها على مجلس الامة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.