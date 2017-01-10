النائب العدساني: تأجيل استجواب وزير الاسكان ثلاثة اشهر بعد تعهده بمعالجة الملاحظات

رياض العدساني

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:09 10/01/2017 حدث بتاريخ: 15:09 10/01/2017

اعلن النائب رياض العدساني تأجيل استجوابه الذي قد اعلن عن تقديمه الى وزير الاسكان ياسر ابل ثلاثة شهور بعد تعهد الوزير معالجة كافة الملاحظات التي طرحها.

وقال العدساني في تصريح صحفي اليوم "هدفنا الرئيسي تحقيق النتائج الإجابية لما فيه مصلحة المواطن، ووفقاً لتعهد الوزير بتاريخ 10 الجاري في مكتبي بمجلس الأمة فإن الإستجواب قائم ولكن حسب المدة المحددة وهي 3 شهور مالم يتم معالجة كل ما ذُكر أو إذا استجد أي أمر طارئ", مؤكدا ان الملف الاسكاني سيكون تحت الرقابة وسأتابع بنفسي جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها كون قضية الإسكان مهمة جداً وتمثل أولوية للمواطنين.

وكشف العدساني عن تعهد وزير الإسكان بمعالجة الملاحظات والمخالفات التي بالتقارير المتضمنة في الإستجواب بشأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الإئتمان وهي الآتي تقرير ديوان المحاسبة وتقرير الرقابة المالية وتقرير لجنة الميزانيات والإلتزام بجدول زمني بالمشاريع الإسكانية وتشكيل لجنة تحقيق مدتها لا تتجاوز 3 شهور حول كل ما ذكر ورفع تقرير اللجنة بعد انتهاء المدة بالإضافة لمحاسبة المتجاوزين سواء المقاولين وغيرهم من المخالفين ومعالجة أوضاع المتضررين.