النصف وكيلا للشعبة البرلمانية والدقباسي يتهم الحكومة بعدم الحيادية رغم تصويت ثلاثة وزراء فقط

جانب من الجلسة العادية اليوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:31 10/01/2017 حدث بتاريخ: 14:31 10/01/2017

انتخبت الشعبة البرلمانية الكويتية في اجتماعها السنوي الاول اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الشعبة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم النائب راكان النصف وكيلا لها وزكت الدكتور عودة للرويعي امينا للسر فيما انتخبت الدكتور وليد الطبطبائي امينا للصندوق.

وحصل النصف على 27 صوتا مقابل 20 صوتا للنائب علي الدقباسي الذي اتهم الحكومة بعدم الحيادية في التصويت رغم أن أن الوزراء الذين شاركوا في التصويت لم يتجاوزوا الثلاث وزراء.

وانتخبت الشعبة كلا من النواب الدكتور خليل عبدالله وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة اعضاء مكملين لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

ووافقت الشعبة البرلمانية على تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في اقرار الحساب الختامي للشعبة للفترة من الاول من يناير الى 31 ديسمبر من العام الماضي.

كما وافقت الشعبة على تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة في اقرار ميزانية الشعبة التي تبدأ من الاول من يناير الى 31 ديسمبر من العام الحالي.

واعتمدت الشعبة تقارير المؤتمرات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة من شهر يناير لغاية شهر ديسمبر من العام الماضي.