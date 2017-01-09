الوزير الحمود: مبادرة النائب السبيعي لرفع الإيقاف الرياضي غير لائحية ولا وفق القنوات الصحيحة

الشيخ سلمان الحمود

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:57 09/01/2017 حدث بتاريخ: 15:57 09/01/2017

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الفريق الحكومي متفائل برفع الايقاف الرياضي. مضيفا: ابدينا كل التعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وبتعاون الجميع نستطيع رفع الإيقاف.

وقال الحمود في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم: أبلغنا اللجنة بأنه تم الرد على الكتاب المرسل من اللجنة الاولمبيية الدولية في ٣١ / ١٢ بما يتوافق مع الدستور وسيادة دولة الكويت، مبيناً ان اللجنة تفهمت هذا الامر والكل متعاون ويدفع الى رفع الايقاف نهائيا عن الرياضة.



ولفت الحمود الى انه بعد رد الحكومة على اللجنة الأولمبية أصبحت اللجنة الدولية أمام مسؤوليتها باحترام رغبة دولة الكويت حكومة وشعباً بالرفع المؤقت حتى الانتهاء من التشريعات والاتفاق على قانون جديد متطور يواكب الميثاق الأولمبي والانظمة الدولية، موضحاً ان المبادرة التي تقدم بها السبيعي لم تكن لائحية وفق القنوات الصحيحة، وأن الحكومة أبلغت اللجنة بأن أي اقتراح يقدم هو محل اهتمام والهيئة العامة للرياضة مسؤوليتها دراسة مثل هذه الاقتراحات.



واضاف الحمود: هناك 3 نقاط للجنة الأولمبية الدولية تم الرد عليها بكل تعاون وبدورها يجب ان تقدر موقف دولة الكويت ونرفع الإيقاف بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التشريع. لافتا الى ان الحكومة قدمت كل المعطيات التي لديها حرصا منها على رفع الإيقاف الرياضي ومشاركة الشباب في البطولة تحت مظلة العلم الكويتي.