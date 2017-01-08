الوزير العبدالله: "المالية البرلمانية" متخوفه من صلاحيات هيئة مدينة الحرير

الشيخ محمد الخالد

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:23 08/01/2017 حدث بتاريخ: 17:23 08/01/2017

قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد العبد الله أنه اجتمع مع أعضاء اللجنة الاقتصادية للإطلاع على دور الحكومة في قانون إنشاء هيئة مدينة الحرير.

واضاف العبدالله في تصريح له بعد الاجتماع، ان أعضاء اللجنة أبدوا تخوفهم من الصلاحيات التي أعطيت للهيئة والاستثناءات الممنوحة للهيئة في كثير من القوانين.

واشار العبدالله الى ان الحكومة حاولت ان تكون اكثر شفافية مع أعضاء اللجنة وتبين لهم الأسباب الواقعية والفلسفية القائمة عليها لإعداد القانون لاسيما وأن قانون مدينة الحرير يعتبر ضخم وله انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة.

ولفت العبدالله الى انه تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من قبل أعضاء اللجنة المالية ومن الحكومة وذلك لإظهار كل التساؤلات التي يحملها أعضاء اللجنة.

ونوه العبدالله ان الحكومة مستمرة في عقد الاجتماعات مع اللجنة بخصوص قانون مدينة الحرير و سيستمر لأشهر حتى يتم اعداده بشكل سليم.