الميزانيات البرلمانية: مصروفات الجمارك 86 مليون دينار و"المراقبين الماليين" سجلوا 142 مخالفة

جانب من اجتماع اللجنة

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:32 08/01/2017 حدث بتاريخ: 14:33 08/01/2017

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الأحد الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك.

وقال مقرر اللجنة رياض العدساني في تصريح صحافي له بعد انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الاحد، إن مصروفات الإدارة بلغت 86 مليون دينار وسجل جهاز المراقبين الماليين عليها 142 مخالفة مالية.

واشار العدساني الى ان من اهم القضايا هي تهريب الحاويات والتي وصلت الى 13 حاوية، باعتبارها تشكل خطرا على امن البلاد والذي يعد من اهم الاولويات، مبينا ان ميناء الشويخ بها 4 جهات مسؤولة وليس الموانئ وحدها، فهناك الموانئ والداخلية والمقاول المتعاقد معه من قبل الموانئ، مبينا ان الموانئ متعاقدة مع شركتين.

واستغرب العدساني احالة مدير عام الجمارك الى التقاعد دون اخضاعه للتحقيات او تحويله الى النيابة مثلما تم تحويل القضية برمتها، فضلا عن عدم التحقيق مع مدير ميناء الشويخ او اتخاذ اي اجراء ضده حتى اللحظة، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الوزير المعني وهو المالية انس الصالح بالتحقيق في جميع القضايا.

واشار العدساني الى انه تم طلب لجنة تحقيق مع كل الاجهزة المعنية ممثلة في الجمارك والموانئ وجهاز امن الدولة التابع للداخلية، بالاضافة الى الشركة المتعاقد معها من قبل الموانئ.

