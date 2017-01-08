النائب المطير: استجواب رئيس الوزراء مستحق والشعب حملنا أمانة محاربة الفساد

محمد المطير

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 12:21 08/01/2017 حدث بتاريخ: 12:21 08/01/2017

أكد النائب محمد المطير بان الإجراءات الحكومية في تدوير البعض بين مؤسساتها لن يجنب رئيسها ووزرائها المسائلة السياسية، مشدداً على ضرورة محاربة الفساد ودفع عجلة التنمية لسد مواطن النقص والخلل في شتى المجالات الذي من اجلها حملهم الناخبين أمانة تمثيلهم في البرلمان.

وقال المطير في تصريح صحافي، ان سياسة الهروب للأمام المتمثّلة بإرادة الحكومة تحويل وتدوير إدارة بعض المؤسسات والهيئات من وزارة لأخرى ما هي الا هروبا من شبح الاستجوابات ولن تحل المشاكل أو تبعد أيّاً من المسؤولين عن المساءلة السياسية، مضيفاً بل تزيد الأمور تعقيدا، وتعرقل عجلة الإصلاح، وتدخل الحكومة في دائرة مفرغة من الإنجاز والبناء وحل المشاكل.

وزاد المطير مما يجعل معها استجواب رئيس الوزراء مستحقا ، فنحن لم ينتخبنا الشعب الكويتي لتمثيله في البرلمان انتقاما لأسماء بعينها، مبينناً ان الشعب الكويتي حملهم هذه الأمانة لمحاربة كل أوجه الفساد وسد كل مواطن النقص التي تؤخر عجلة التنمية وتستنزف مقدرات البلد وخيراته دون النظر إلى أسماء أو ألقاب المتسببين بذلك.