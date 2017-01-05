القضيبي: لجنة المناقصات ترسي مناقصة "الأنابيب النفطية" التي تنظر مخالفاتها هيئة مكافحة الفساد!

أحمد القضيبي

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:05 05/01/2017 حدث بتاريخ: 17:05 05/01/2017

استغرب النائب السابق أحمد القضيبي ترسية لجنة المناقصات المركزية لمناقصة "الأنابيب النفطية" رغم ان بلاغا مقدما لهيئة مكافحة الفساد للمخالفات التي اعترت المناقصة.

وقال القضيبي في تصريح صحفي اليوم انه قدم بلاغا ل"مكافحة الفساد" قبل اسبوعين مرفقا به كافة المستندات بالإضافة الى تقرير ديوان المحاسبة الذي حدد بشكل واضح جميع المخالفات والتجاوزات في ترسية المناقصة.

وأضاف القضيبي ان لجنة المناقصات عقدت اجتماعا يوم الاسبوع الحالي وكان في نيتها المسبقة ترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار ومنعت ممثل شركة نفط الكويت من دخول الاجتماع وبيان موقف الشركة كما لم تأخذ برأي ممثل وزارة النفط الرافض لترسيتها.

وبين القضيبي أن رئيس الوزراء أحال الموضوع الى ديوان المحاسبة للتحقيق فيه وجاء التقرير مؤكدا جميع المخالفات المرتكبة من قبل لجنة المناقصات وجهاز الفتوى والتشريع، الا أن الحكومة وكعادتها لا تحترم تقارير ديوان المحاسبة وضربت نتائج التحقيق بعرض الحائط.

وقال القضيبي ان هناك معلومات عن ضغوط مارسها بعض النواب ممن يدعون الاصلاح والمعارضة لترسية المناقصة لصالح اطراف خارج البرلمان، داعيا مجلس الأمة ولجنة حماية الأموال البرلمانية الى التحرك فورا لوقف اجراءات الترسية لحين الانتهاء من تحقيق هيئة مكافحة الفساد، مضيفا "ولا يمنع أن تحقق لجنة الأموال العامة من الناحية السياسية في اجراءات المناقصة".