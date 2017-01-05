الرياضة البرلمانية: لا يمكن الانتهاء من دراسة المشروع الحكومي خلال مهلة رفع الإيقاف الرياضي

النائب سعدون حماد متحدثا للصحفيين في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:20 05/01/2017 حدث بتاريخ: 16:20 05/01/2017

أوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية سعدون حماد أن اللجنة وافقت في اجتماعها اليوم على توجية رسالة الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" واللجنة الأولمبية الدولية تخطرهم بأنها بصدد اقرار تعديلات على قانون الرياضة بموجبة اقتراح نيابي الى جانب مشروع بقانون مقدم من الحكومة خلال شهرين.

وقال حماد في تصريح للصحفيين عقب خروجة من اجتماع اللجنة اليوم "استمعنا لعدة آراء من قبل عدد من الشخصيات الرياضية حول الاجراءات المقترحة لرفع الايقاف، واللجنة وصلها مشروع بقانون وسيتم دراستة مع الاقتراح بقانون في اجتماع سيعقد يوم 9 الجاري".

وأوضح حماد أن اللجنة وافقت على توجية رسالة شعبية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية تطلب فيها رفع الايقاف مؤقتا لحين اقرار التعديلات النيابية والحكومية المقترحة على قوانين الرياضة خلال مهلة الشهرين التي منحها مجلس الامة للجنة، مبينا أن اللجنة لا تستطيع الانتهاء من دراسة المشروع الحكومي المقدم والمتضمن 74 مادة والاقتراح النيابي خلال ثلاثة ايام وهي المدة التي أعطيت لرفع الايقاف وبالتالي اللجنة ستعمل على الوصول الى الاتفاق على الرفع المؤقت لحين إنجاز تقريرها ورفعة لمجلس الامة.