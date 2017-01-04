النائب الفضالة: وزير العدل مطالب بتأييد مذكرة النيابة بشأن تعديل قانون الحدث

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 12:41 04/01/2017 حدث بتاريخ: 12:58 04/01/2017

قال النائب يوسف الفضالة أن قانون تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً الذي أقره المجلس السابق مخالف للأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأضاف الفضالة تعليقاً على تصريحات النائب العام في تغريدات له على تويتر، أن تصريح المستشار ضرار العسعوسي مؤيد لما قاله وما طالب به سابقاً بعودة سن الحدث إلى 18 سنة.

وطالب الفضالة وزير العدل أطالب بضرورة تأييد المذكرة التي أعدتها النيابة العامة لتعديل القانون وعليه إحالة الأمر لمجلس الأمة بأسرع وقت لتعديل القانون وإقراره.