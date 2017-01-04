النائب الفضالة: وزير العدل مطالب بتأييد مذكرة النيابة بشأن تعديل قانون الحدث
قال النائب يوسف الفضالة أن قانون تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً الذي أقره المجلس السابق مخالف للأعراف والاتفاقيات الدولية.
وأضاف الفضالة تعليقاً على تصريحات النائب العام في تغريدات له على تويتر، أن تصريح المستشار ضرار العسعوسي مؤيد لما قاله وما طالب به سابقاً بعودة سن الحدث إلى 18 سنة.
وطالب الفضالة وزير العدل أطالب بضرورة تأييد المذكرة التي أعدتها النيابة العامة لتعديل القانون وعليه إحالة الأمر لمجلس الأمة بأسرع وقت لتعديل القانون وإقراره.