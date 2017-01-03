الوزير الحمود: مستعد لمواجهة استجواب الطبطبائي وسندرس سحب القضايا ضد "الأولمبية الدولية" و"الفيفا"

الحمود متحدثا للصحفيين في مجلس الأمة اليوم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:14 03/01/2017 حدث بتاريخ: 16:14 03/01/2017

اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استعداده لمواجهة الاستجواب الذي لوح به النائب د. وليد الطبطبائي، مشيرا الى انه سيواجه اي استجواب بكل تأكيد ولا مشكلة في ذلك، لافتا الى ان مواجهة اي استجواب جزء من قسمنا لذلك لايحب ان نضخم قضية الاستجواب ومن حق اي نائب ممارسة حقه الرقابي ومن واجبنا التعامل معه وتقديم كل الحقائق.

وقال الحمود في تصريح صحفي عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة اليوم أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وللنائب حق دستوري بان يقدم الاسئلة البرلمانية او الاستجوابات وعلينا ان نرد ونقدم كل الحقائق كاملة للشعب الكويتي فالأمانة الوطنية والمسؤولية التي أمامنا اهم من اي منصب، موضحا أن هناك بنود أساسية على جدول اعمال اللجنة تتمثل في الاجراءات الحكومية التي قامت بها الهيئة العامة للرياضة للتعامل مع موضوع الايقاف الرياضي وتمت إحاطة اللجنة بكل ما اتخذناه من اجراءات على هذا الصعيد بما فيها مخاطبة المنظمات الدولية الرياضية وإعداد مشروع قانون جديد للرياضة وهيئة خاصة للمنشطات حتى تتواكب قوانينا وتشريعاتنا مع التطورات التي حدثت بعد عام 2012.

واضاف الحمود "استمعنا لملاحظات قدمت من قبل اعضاء لجنة الرياضة البرلمانية وخاصة فيما يتعلق في رد اللجنة الاولمبية الدولية الذي وصل الينا في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2016 والذي أشار الى ثلاث نقاط مهمة بينت الحكومة خلالها مبادئ أساسية هي احترام الدستور وسيادة الكويت والتعاون بما يحقق مصلحة الرياضة الكويتية والسعي الجاد لإعداد تشريع رياضي يحقق متطلبات وتطلعات المنظمات الدولية ويحقق مصلحة الكويت فضلا عن تقديم اللجنة الدولية لاقتراحات تختص بالقوانين بنام قدمت الحكومة مشروع قانون متكامل للرياضة".

وتابع قائلا "اما فيما يتعلق في مطالبة المنظمات الدولية سحب الحكومة الكويتية لقضاياها المرفوعة ضدها وإعادة مجالس الاندية بينت الحكومة موقفها من هذا الموضوع بأنها ستدرس تلك القضايا والمقترحات وان مايلزمنا هو القانون في معالجة مثل هذه الامور"، موضحا "ان اعضاء لجنة الشباب والرياضة أكدوا ان الهدف من مهلة الشهرين التي منحها مجلس الامة لوزير الاعلام ووزير الشباب هو معالجة قضية الرياضة وخاصة رفع الايقاف عن رياضتنا وبعض العلاقات الدولية مشيدا بجهود رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في سبيل رفع الإيقاف وحرصهم على تطوير الرياضة في الكويت".

وأكد حرص الحكومة على دعم الشباب الكويتي بما يحقق طموحات الشعب الكويتي على هذا الصعيد.

وفي رده على سؤال حول انفراج ازمة الرياضه ورفع الايقاف، قال الحمود ان الانفراجة ترجع الى تعاون الجميع فمجلس الامة مثلا يقوم في دور مهم من خلال دعوة كل الأطراف لإيجاد الحلول المناسبة لازمة الرياضة وفي الجانب الاخر الحكومة اول من بادر لتقديم كل التعاون والدعم المطلق بهدف رفع الايقاف وإصلاح الرياضة لذلك نامل بوجود انفراج لازمة الرياضة ونحن متفائلون ومتعاونون بما يحقق مصلحة الكويت والشباب الرياضي وبما يكرس احترامنا للمواثيق الدولية وحرصنا على الدستور وقوانين الدولة وسيادة الكويت.

وعن قانون 24/2012، أشار الحمود الى ان الحكومة ناقشت هذا الامر في جلسة الرياضة وبينت لنواب الامة العقبات التي تواجه هذا القانون، منوها الى ان الحكومة أصدرت كل القرارات الكفيلة بتنفيذ هذا القانون لكنه لم ينفذ لانه سيحقق الغاء لكيانات الاندية الشاملة التي يوجد لها تاريخ عريق جميعنا يحترمه وهذا يعتبر اهم عائق في هذا الجانب، مضيفا الى ان اليوم يوجد مقترحات بقوانين تقدم بها نواب الامة ومشروع بقانون تقدمت به الحكومة بهدف انهاء ازمة الرياضة لكن ماهو أساسي ان تقوم المنظمات الدولية باحترام طلب الكويت وتبادر برفع الايقافمؤقتا كي يتمكن منتخب الكويت من المشاركة في قرعة اسيا 2019 وهذا يعتبر مطلبا أساسيا ومهما للحكومة الكويتية خاصة ان هناك 14 اتحادا موقوفا لذلك يحب ان يعامل كل الرياضيين معاملة واحدة ونامل ان نرفع الايقاف عن رياضتنا بشكل عام.

واعرب الحمود عن ثقته بجهود مجلس الامة في جانب وحرص الحكومة في الجانب الاخر على إيجاد الحلول لازمة الرياضة بشكل نهائي.

من جانب اخر اوضح الحمود ان اللجنة الاولمبية الدولية طلبت في كتابها الاخير من الحكومة سحب القضايا التي رفعت ضدها وعلى الفيفا وهذا الامر نوقش في اجتماع اللجنة البرلمانية والحكومة ستدرس هذا الطلب بما يحقق مصلحة الكويت، مشيرا الى ان القضايا تتعلق بتعويض ضرر وقع على دولة خلال سنة وشهرين حرم رياضيوها من المشاركة في أولمبياد ريودي جانيرو في البرازيل بلا سبب قانوني وبالتالي اقل شي من الممكن ان نحافظ عليه هو حقنا في طلب التعويض موضحا ان الحكومة ستدرس القرارات التي من الممكن ان تتخذ في هذا الجانب.

وختم الحمود قائلا نحن متفائلون اذا كان هدفنا مصلحة الكويت وليس اي امر اخر ونعمل وفق مسؤولياتنا القانونية ونتعاون مع الجميع لخدمة الرياضيين والكويت بشكل عام.