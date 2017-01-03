الصحية البرلمانية: اللجنة شرعت في التحقيق بوفاة النائب السابق فلاح الصواغ

الدكتور حمود الخضير

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:33 03/01/2017 حدث بتاريخ: 15:33 03/01/2017

شرعت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم بحضور وزير ووكيل وزارة الصحة وقياديي الوزارة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة النائب السابق المرحوم فلاح الصواغ ، وقررت استكمال التحقيق مع جهات أخرى في اجتماعات مقبلة .

وذكر عضو اللجنة النائب الدكتور حمود الخضير في تصريح إلى الصحافيين أن اللجنة استمعت اليوم إلى إفادة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية الدكتور محمود العبد الهادي ومدير مركز البابطين لجراحة التجميل والحروق الدكتورقتيبة الكندري ، منوها بالتعاون الذي أبداه الوزير الحربي وقيادييي الوزارة مع اللجنة ، فضلا عن تعاونهم في إحالة هذه القضية إلى النيابة العامة .

واضاف ان الوزير الحربي زود اللجنة بتفاصيل القضايا المرفوعة ضد الوزارة خلال الفترة من 1/1/2011 حتى 11/12/2016والبالغ عددها 583 والتي كسبت الوزارة بعضها فيما خسرت البعض الآخر ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش هذه القضايا ولن يتم التصريح بأي نتائج قبل الانتهاء من التحقيق وإحالة التقرير إلى مجلس الأمة ، لا سيما وأن اللجنة ستوجه الدعوة إلى جهات أخرى كما قد تطلب التمديد لعملها لحين الإنتهاء من التحقيق والوصول إلى المعلومة بكل شفافية.