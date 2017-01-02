النائب هايف: انفلات "الجمارك" امر خطير وعلى وزير المالية إيقاف مديرها وإحالته الى النيابة

محمد هايف

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:15 02/01/2017 حدث بتاريخ: 16:15 02/01/2017

طالب النائب محمد هايف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بإيقاف مدير عام الجمارك عن العمل واحالته إلى النيابة العامة على خلفية الخروقات في ملف اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ، داعيا إلى إعادة الأمور في نصابها وفي حال استمرار التجاوزات في الجمارك فإن ذلك يرقى إلى مساءلة الوزير.

وقال هايف في مؤتمر صحافي إن الحاويات المهربة فتح الباب على مصراعيه لبحث الفساد والتجاوزات والانفلات في الجمارك، مؤكدا أن أمن البلاد خط احمر وأن اختراق البلاد عن طريق المنافذ أمر خطير ولن يعفى اي وزير من المحاسبة ونحن نعيش في منطقة ملتهبة والبلد مستهدف من تجار المخدرات وشبكات تجسسية أو الاحداث التخريبية منبها إلى أنه تطرق إلى اختفاء الحاويات في حملتي الانتخابية.

وذكر هايف أن انفلات الجمارك أمر في غاية الخطورة في ظل استهداف البلاد من تجار المخدرات والأعمال التجسسية والتخريبية، مشددا على ضرورة ايقاف مدير عام الجمارك فورا وإحالته الى النيابة العامة بسبب التجاوزات في قضية الحاويات وأن استمراره في عمله يرقى لمساءلة وزير المالية.

ودعا هايف وزير المالية إلى اعادة برمجة الجمارك مجددا، مؤكدا أننا لن نقف مكتوفي الايدي امام انهيار هذه الادارة المهمة وننتظر اجراءات عاجلة لاعادة الأمور الى نصابها وتنظيف الادارة من الفساد.

وأكد هايف أن لديه معلومات خطيرة تشير الى وجود اهمال وتعمد بالإضافة إلى وجود قيادات ورؤوس فساد أدينوا باحكام قضائية، مطالبا بإعادة برمجة الجمارك للمحافظة على الأمن بالبلد بجميع اشكاله وعموما الإدارة في الجمارك شبه منهارة وننتظر اجراءات الوزير.