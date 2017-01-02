لجنة الأموال العامة: شركات حكومية تم بيعها بسعر لا يعكس قيمتها الفعلية

عبدالوهاب البابطين

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:53 02/01/2017 حدث بتاريخ: 15:53 02/01/2017

قال مقرر لجنة حماية الاموال العامة عبدالوهاب البابطين ان اللجنة ناقشت موضوع وقود "شل"، وقررت مراسلة الوزير المختص لمتابعة محتوى كتاب الاحالة للنيابة، كما وافقت اللجنة على احالة موضوع صرف تعويضات من قبل هيئة الزراعة الى بعض شركات ومزارع الدواجن بزياده بمبلغ ١.٢٣٠.٧٦٨ مليون دينار الى النيابة العامة لمحاسبة المسؤولين عن عدم تحصيل المبلغ المصروف.

واشار البابطين في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم، الى ان اللجنة ناقشت ثلاثة قضايا تتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وهي بيع شركة المنتجات الزراعية وبيع شركة تعليم قيادة السيارات وبيع الشركات التي تملك الدولة فيها 50 بالمئة، مبينا ان اللجنة توصلت الى ان سعر بيع هذه الشركات لا يعكس الواقع، فلم يوضع بعين الاعتبار القيمة الفعلية للاراضي المملوكة للدولة وقيمة الاسم التجاري وامكانية تغيير النشاط وغيرها من الامور، وتم الاتفاق باجماع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع على اعادة صياغة التقرير وتغييره بشكل جذري.

وذكر انه تم الاتفاق على تكثيف اجتماعات اللجنة نظرا لكثرة الموضوعات التي تبحث حاليا ، والاتفاق على عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل لمناقشة العديد من القضايا التي ستطلب اللجنة من المجلس احالتها مرة اخرى اليها، داعيا زملائه النواب الى الموافقة على طلبات اللجنة لأن هذه التقارير لم تنجز بسبب حل المجلس السابق، وينبغي اعدتها الى اللجنة لاصدار تقريرها النهائي بشأنها.

وأضاف سنتقدم بالطلب مرة اخرى ونرجو من الزملاء الموافقة عليه ، مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة قررت دعوة المعنيين في مؤسسة الموانئ الكويتية الاثنين المقبل لمناقشتهم في الشبهات المالية والادارية في موضوع الشراكة في شركة كي جي ال، لافتا الى ان اللجنة بانتظار احالة رسمية لطلب تكليفها بالتحقيق في قضية الحيازات الزراعية والأمور الحاصلة في هيئة مكافحة الفساد حتى تباشر التحقيق.

وفي شأن آخر، اوضح البابطين ان لجنة الرياضة سيكون لها اجتماع مطول مع وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود لمناقشة قضية الايقاف الرياضي، معربا عن امله بأن يفرح الشعب الكويتي في ١١ يناير برفع مؤقت للإيقاف على الأقل.