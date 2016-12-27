الجلسته العادية المنعقدة اليوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني وكونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:14 27/12/2016 حدث بتاريخ: 16:14 27/12/2016

وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية المنعقدة اليوم الثلاثاء على طلب نيابي بتكليف لجنتي (الشؤون التشريعية والقانونية) و(شؤون الداخلية والدفاع) البرلمانيتين باعداد تقارير بشأن الاقتراحات بقوانين الخاصة بالجنسية الكويتية وانتخاب اعضاء المجلس.

ونص الطلب النيابي على تكليف اللجنتين المذكورتين باعداد التقارير الخاصة بالاقتراح بقانون بشأن تعديل احكام المرسوم الاميري (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والاقتراح بقانون بشأن تعديل احكام القانون (35) لسنة 1962 الخاص بانتخاب اعضاء مجلس الامة على ان تنجز هذه التقارير وتعرض على المجلس خلال شهرين.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على ان تليها الجلسة الطارئة لاستنكار الجرائم الانسانية بحق السوريين في مدينة حلب.

كما وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية المنعقدة اليوم الثلاثاء على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة تعنى بشؤون الشباب والرياضة والاسكان وحقوق الانسان وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والاسرة واوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وشؤون الظواهر السلبية وتحسين بيئة الاعمال.

وزكى المجلس لعضوية لجنة (شؤون الشباب والرياضة) النواب سعدون حماد واحمد الفضل وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي والدكتور خليل عبدالله.

وكان المجلس قد وافق في جلسته الخاصة لمناقشة الشأن الرياضي التي عقدت الاربعاء الماضي على توصية نيابية بتشكيل لجنة تعنى بالشباب والرياضة على ان يقرها المجلس في جلسته العادية المقبلة (اليوم).

كما زكى المجلس لعضوية لجنة (شؤون الاسكان) النواب فيصل الكندري وراكان النصف ونايف المرداس وشعيب المويزري وطلال الجلال وعبدالله فهاد ومبارك الحريص.

وتضم لجنة (حقوق الانسان) في عضويتها النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور خليل عبدالله والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد هايف والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وعدنان عبدالصمد وذلك بعد تزكيتهم.

واقر المجلس تشكيل لجنة (شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة) حيث زكى لعضويتها النواب مبارك الحجرف وخليل الصالح وصفاء الهاشم واسامة الشاهين والدكتور عودة الرويعي وحمدان العازمي ومرزوق الخليفة.

وبشأن لجنة (المرأة والاسرة) فقد زكى مجلس الامة النواب الدكتور عبدالكريم الكندري وصفاء الهاشم وخالد الشطي وفيصل الكندري وصالح عاشور لعضويتها.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة (شؤون الظواهر السلبية) وانتخب لعضويتها النواب صفاء الهاشم والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف وخالد الشطي والدكتور جمعان الحربش.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح خلال مناقشة المجلس الطلب النيابي ذات الصلة ان لجنة الظواهر السلبية ستساعد بشكل كبير وزارة الداخلية والجهات الاخرى على مواجهة آفة المخدرات.

واضاف الشيخ خالد الجراح ان "الكويت تتعامل مع ارقام كبيرة من المخدرات واصبحت مركزا لاعادة توزيع المواد المخدرة" مؤكدا انه "من غير الممكن ان تحل وزارة الداخلية الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة دون تدخل المجمتع لمواجهة الآفات المنتشرة".

وزكى مجلس الامة النواب عبدالله فهاد والدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل عبدالله ومرزوق الخليفة وناصر الدوسري لعضوية لجنة (شؤون دراسة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية).

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تعنى ب(تحسين بيئة الاعمال) وانتخب لعضويتها النواب اسامة الشاهين وراكان النصف واحمد الفضل.

سبق ذلك فقد احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء موضوع تطاير حصى الشوارع والطرق الى لجنة المرافق العامة البرلمانية لدراسة ومعرفة اسباب هذه المشكلة على ان ترفع اللجنة تقريرها الى المجلس بهذا الشأن خلال شهرين.

وكان النائب فيصل الكندري تقدم برسالة واردة الى المجلس يطلب فيها تخصيص ساعتين من جلسة المجلس اليوم لمناقشة موضوع (تطاير الحصى) قبل ان يقرر المجلس احالتها الى لجنة المرافق العامة.

ورفض المجلس رسالة واردة من النائب احمد نبيل الفضل يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة موضوع استخدام بعض أئمة المساجد دور العبادة في غير الاغراض المخصصة لها.