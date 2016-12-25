النائب راكان النصف

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:48 25/12/2016 حدث بتاريخ: 17:48 25/12/2016

⁠⁠⁠أشاد النائب راكان النصف بقرار اللجنة التشريعية البرلمانية بإلغاء تعديلات “حرمان المسيء” بقانون الإنتخاب لعدم دستوريتها ورفض كافة الإقتراحات الأخرى بالتعديل، لافتا الى أن التعديل غير دستوري وكذلك التعديلات الأخرى التي قدمت بشأنه.

ودعا النصف رئيس “التشريعية” البرلمانية إلى سرعة إحالة تقريرها بشأن قانون حرمان المسيء الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حتى تعد تقريرها هي الأخرى تمهيدا للتصويت عليه في المجلس.

وقال النصف أن إلغاء قانون حرمان المسيء من الأولوليات التي يجب تنفيذها في جلسة الثلاثاء المقبل أو جلسة 11 يناير المقبل على أبعد تقدير، مطالبا النواب في الوقت ذاته الى عدم المزايدة في هذا الصدد وإقحام تعديلات في الجلسة من شأنها تعطيل إلغاء التعديل أو إضافة تعديلات تعيده الى المربع الأول.