رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:03 25/12/2016 حدث بتاريخ: 16:27 25/12/2016

شدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على ضرورة تركيز الجلسة الخاصة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء على نصرة المستضعفين في حلب محذرا من ان تحول الجلسة الى سجال طائفي سيدفعه الى رفعها فورا.

واضاف في تصريح صحافي ان جلسة الثلاثاء ستبدأ بمناقشة جدول الاعمال المعتاد وسيتم رفعها عند الساعة الثانية ليتسنى بعد ذلك عقد الجلسة الخاصة لمناقشة اوضاع المستضعفين في حلب.

واوضح ان الجلسة الخاصة ستبدأ ببيان تتلوه الحكومة ومن ثم افساح المجال لكل نائب بأن يدلو بدلوه خلال مدة يحددها المجلس، لافتا الى مخاوف الشارع الكويتي من تحول جلسة حلب الى سجال طائفي، معربا عن امله في ان يركز النواب على نصرة المستضعفين والا تتحول الجلسة الى سجال طائفي، حفاظا على الوحدة الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي .

وقال لا اتمنى ولا اعتقد ان الجلسة ستتحول الى سجال، لكن اذا انحرف الحديث عن هدف الجلسة وهو نصرة المستضعفين فسأرفعها مباشرة، مضيفا لا يمكن السماح بأن يكون مجلس الأمة معول هدم للوحدة الوطنية بل سيبقى معززا لها لأننا في امس الحاجة لهذه الوحدة في ظل الاوضاع الاستثنائية في المنطقة.