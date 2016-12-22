راكان النصف

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:59 22/12/2016 حدث بتاريخ: 14:59 22/12/2016

تقدم النائب راكان النصف بسؤال برلماني الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، فيما يخص القضايا المرفوعة على الصحف اليومية وقانون الاعلام الالكتروني.

وطلب النصف في سؤاله تزويده بعدد القضايا التي رفعتها وزارة الإعلام على الصحف المطبوعة من أغسطس 2013 حتى تاريخ تقديم السؤال لكل صحيفة على حده، وعدد القضايا التي رفعت على الصحف المطبوعة اليومية بناءً على طلب من وزارة الخارجية أو السفارات الخارجية المعتمدة لدى الكويت، مع بيان عدد القضايا لكل صحيفة.

كما طلب النصف تزويده بعدد طلبات ترخيص الصحف الإلكترونية التي قدمت للوزارة من بدأ استقبال الطلبات الى حينه، مع تزويدي بأسماء الصحف التي تمت الموافقة على طلب ترخيصها واسم المالك والمدير المسؤول، مع بيان عدد الطلبات التي تم رفضها وأسباب الرفض، وعدد الطلبات التي لا تزال قيد الدراسة.