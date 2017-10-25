الداخلية: اجتماع أمني في الوزارة لتنفيذ خطة أمنية لتحصين الجبهة الداخلية

جانب من الاجتماع

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:32 25/10/2017 حدث بتاريخ: 15:32 25/10/2017

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري، اجتماعاً بمقر وزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 25/10/2017، ضم وكلاء وزارة الداخلية المساعدين.

وقد استعرض الفريق الدوسري مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين ملامح تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة لتحصين الجبهة الداخلية ومستوى الخطط الوقائية لتأمينها ضمن الاستراتيجية التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، في إطار خطة تأمين الجبهة الداخلية.

وأشار إلى أن التنسيق والتناغم في الأداء، والخطط المتكاملة ضروري لتحقيق النتائج المرجوة في حفظ الأمن والنظام.

وبحث الفريق الدوسري مع الوكلاء المساعدين المستجدات في ضوء التقارير والمعطيات الأمنية وضرورة التعامل معها وفق الخطط الموضوعة.

وأكد الفريق الدوسري للحضور ضرورة تدارس الحالة الأمنية أولاً بأول وتنفيذ الخطط الموضوعة ضماناً لتحصين الجبهة الداخلية، ومشدداً على ضرورة المتابعة ودقة التنفيذ ومباشرة عمل الفرق الميدانية والتأكد من تكامله لأن العمل الميداني عمل متكامل، مشيراً إلى ضرورة الانتباه والتأكد من مدى التنفيذ والتطبيق لإنجاح العمل الأمني بشتى صوره من خلال معرفة كافة التفاصيل وأدقها والتعامل معها بشكل فوري وتم تدارس الجوانب الانضباطية من خلال بعض الحالات التي وقعت مؤخرا .

واختتم الفريق الدوسري مؤكداً أن كافة الجهود الأمنية المبذولة هي محل تقدير كبير من الجميع ، موضحاً أن هذا التقدير وسام فخر واعتزاز على صدورنا جميعاً.