السكنية: التنسيق مع الجهات الحكومية لتسريع استكمال خدمات مدينتي صباح الأحمد والخيران

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:23 25/10/2017 حدث بتاريخ: 14:23 25/10/2017

ترأست المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء اجتماعا ضم عدد من الجهات الحكومية لبحث الإطار الزمني لاستكمال تشغيل خدمات مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الاجتماع الذي ترأسه نائب المدير العام لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبيل جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لإعداد جداول زمنية تفصيلية محددة بمواعيد وآلية تشغيل الخدمات العامة في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين ومراحل الإنجاز لضمان تشغيلها للمواطنين.

وبحث المجتمعون عددا من المعوقات القائمة وسبل حلها وتسريع وتيرة الإنجاز بما يساهم في تقليل المدة الزمنية لاستكمال تشغيل كامل الخدمات العامة في المدينتين بما في ذلك توفير الميزانيات اللازمة وطرح المناقصات والتعاقد واستعجال ترسية وتنفيذ المشاريع الخدمية الرئيسية الحيوية كشبكات الطرق الرئيسية والصرف الصحي والاتصالات واستكمال أعمال الإنارة وتشغيل المدارس والمراكز الصحية وغيرها من مراكز خدمية في المدينتين.

واتفق المجتمعون على تسليم الجداول الزمنية لتشغيل مختلف الخدمات في موعد أقصاه الأسبوع المقبل تمهيدا لتجميعها ضمن جدول موحد يرفع لمجلس الوزراء لتسهيل الإشراف وتحديد مسؤوليات الجهات ومتابعة أسباب التأخير وذلك تحت إشراف المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وضم الاجتماع بحسب البيان ممثلي وزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء والداخلية والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت ووزارة الدولة لشؤون الخدمات بالإضافة إلى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

واختتمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بيانها بالتأكيد على أن تكليفها من قبل مجلس الوزراء يشمل متابعتها إنجاز البنية التحتية الرئيسية لمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنتين المشتملة شبكة الطرق وإمداد المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والهواتف الأرضية والمتنقلة، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية والتعليمية المتعلقة بالمدارس والهيئات التعليمية والصحية المتعلقة بالمستوصفات والمستشفيات والعيادات الصحية والخدمات الإدارية والاجتماعية والثقافية والدينية والمناطق الخضراء، وتوحيد الإطار الزمني لتشغيل جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من قبل الجهات الحكومية المعنية.