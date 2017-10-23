مجلس الوزراء: متضامنون مع الوزير العبدالله في الاستجواب وسنرد على محاوره وفقا للدستور

كونا

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:15 23/10/2017 حدث بتاريخ: 17:15 23/10/2017

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب اليوم الاثنين تضامن مجلس الوزراء مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بشأن الاستجواب المقدم له من عضوي مجلس الامة رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري مضيفا ان الحكومة ستتعامل مع الاستجواب وفق الاطر الدستورية.

وقال العزب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء "نؤكد اننا سنرد على محاور الاستجواب وفقا للدستور ووفقا للقواعد المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وجدد التأكيد على مد يد الحكومة للتعاون مع مجلس الامة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.

وذكر ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه في اطار بحث شؤون مجلس الامة استعدادات الحكومة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الامة الذي سيفتتحه حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح غدا الثلاثاء.