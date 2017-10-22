الوزير الجبري: للنائب حق الاستجواب سواء كان مخطئ او على حق

الوزير الجبري خلال جولة تفقدية لمبنى المجلس البلدي الجديد ومبنى مواقف السيارات المتعدد الأدوار

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:09 22/10/2017 حدث بتاريخ: 13:09 22/10/2017

اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري اليوم الاحد ان الحكومة لا تجزع من الاستجوابات وهو حق دستوري لكل نائب.

واضاف الوزير الجبري في تصريح للصحفيين خلال جولة تفقدية قام بها لمبنى المجلس البلدي الجديد ومبنى مواقف السيارات المتعدد الأدوار ان "للنائب حق الاستجواب ولا نشكك فيما يراه من خلل بمنظوره سواء كان مخطئ او على حق ولن ننازعه عليه بحكم الدستور".

واعرب عن الامل ان تسود على الفترة المقبلة لا سيما دور الانعقاد المقبل حالة الاستقرار بين السلطتين لتحقيق الانجازات وطموح الشعب الكويتي.