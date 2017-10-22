الوزير الجبري: للنائب حق الاستجواب سواء كان مخطئ او على حق
اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري اليوم الاحد ان الحكومة لا تجزع من الاستجوابات وهو حق دستوري لكل نائب.
واضاف الوزير الجبري في تصريح للصحفيين خلال جولة تفقدية قام بها لمبنى المجلس البلدي الجديد ومبنى مواقف السيارات المتعدد الأدوار ان "للنائب حق الاستجواب ولا نشكك فيما يراه من خلل بمنظوره سواء كان مخطئ او على حق ولن ننازعه عليه بحكم الدستور".
واعرب عن الامل ان تسود على الفترة المقبلة لا سيما دور الانعقاد المقبل حالة الاستقرار بين السلطتين لتحقيق الانجازات وطموح الشعب الكويتي.