السكنية: برنامج تعريفي مجاني لأهالي مشروع غرب عبدالله المبارك يختص بعملية البناء

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:53 22/10/2017 حدث بتاريخ: 13:01 22/10/2017

بالتزامن مع توزيع أذونات البناء لأهالي مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني فقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن أقامة برنامج تعريفي مجاني للمواطنين يتضمن توعية وتعريف المواطن بالجوانب الفنية لعملية البناء وذلك خلال الفترة من ( 5 - 8 ) نوفمبر القادم في المواعيد المحددة بالجدول أدناه .

وقال مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب / غالي العازمي - في تصريح صحفي اليوم أن البرنامج يضم عدة محاضرات تعريفية يحاضر فيها مجموعة من مهندسي المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتخصصين وكما هو موضح بالجدول أدناه .

وأوضح العازمي أن جميع الدورات تقام من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة في مسرح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجنوب السرة .