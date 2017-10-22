الوزير الفارس: توقيع اتفاقية مع "مكافحة الفساد" لغرس مفاهيم الشفافية لدى الطلبة

جانب من توقيع الاتفاقية بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:26 22/10/2017 حدث بتاريخ: 12:26 22/10/2017

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أن التعاون بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد يتضمن تعزيز التعاون لغرس مبادئ الشفافية وقيم مكافحة الفساد بما يثمر ويخدم الطلاب والمجتمع .

جاء ذلك في توقيع الاتفاقية الذي تم بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبد الرحمن النمش و وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري وعدد من المسئولين في الوزارة والهيئة صباح أمس في مقر وزارة التربية .

وأشار د. الفارس حول الاتفاقية في تصريح للصحافيين قائلاً : كانت لدينا محادثات مع القائمين على الهيئة العامة لمكافحة الفساد لدورها المهم في المجتمع ودورها في إبراز الأهداف التي تحققها فيما يتعلق بكيفية مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والقيم الأخلاقية ، ومن الضروري أن يكون لها دور مباشر سواء كان في مناهج وزارة التربية و تثقيف أبنائنا الطلاب بهذا الدور المهم .

وأضاف د.الفارس أن الشفافية اليوم باتت من الأمور المهمة في العمل سواء في العمل الحكومي أو في القطاع الخاص ، لافتاً أن المحادثات مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد تبلورت عن إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز هذا الدور المشترك ، الذي يشمل تحقيق هدفها الأساسي وهو توعية وتثقيف المجتمع ، منوهاً إلى الاستفادة من ذلك بتوعية وتثقيف أبنائنا الطلاب بمكافحة الفساد ، وستنطلق ويتم تجربتها خلال الفترة القادمة في تنظيم الندوات والدورات التثقيفية ، وحتى مراجعة المناهج بما يمكن غرس أفكار تحقق أهداف الاتفاقية.

ومن جانبه أشار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبد الرحمن النمش إلى أن الاتفاقية التي تم إبرامها بين وزارة التربية والهيئة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لدى أبنائنا الطلاب و تعزيز مفاهيم النزاهة لدى المعلمين والعاملين في وزارة التربية ، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل فرق عمل لدراسة مناهج التعليم وتنظيم الندوات والفعاليات المهمة ، مثمناً جهود وزارة التربية وتعاونها المثمر في تحقيق ذلك .

يذكر أن الاتفاقية تشمل مجالات التعاون في مذكرة التفاهم الموقعة أمس الأحد بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد(نزاهة ) في مجال التوعية والتثقيف وتتضمن وضع برامج تثقيفية توعوية لكافة الطلبة للمرحلة الثانوية من خلال إعداد مادة علمية تتعلق بمفاهيم النزاهة والشفافية والمواطنة الصالحة ، و العمل على تنظيم ورش تثقيفية توعوية للكادر التدريسي الذي بدوره سيشرف على برامج التوعية والتثقيف للطلبة في المرحلة الثانوية وذلك بالتعاون مع الهيئة، و تنفيذ ورش تثقيفية وتوعوية لبعض المراحل الدراسية يشرف عليها أعضاء الكادر التدريسي في المرحلة الثانوية على أن يكون مدير المدرسة مسئولا عن اختيار فريق الإشراف على هذه الورش ، وذلك بالتنسيق مع قطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية، بالإضافة إلى تزويد بعض المراحل الدراسية بمادة علمية مختصرة تحتوي على نبذة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) واختصاصاتها وأهدافها، والعمل على دراسة إضافة بعض الفقرات التوعوية والمفردات اللغوية والتثقيفية في المواد الاجتماعية والدينية التي تدرس في مرحلة الثانوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.